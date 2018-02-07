Банкиры озвучили прогноз роста цен на бензин в Украине в 2018 году

В 2018 году бензин на украинских АЗС подорожает на 10,8%. Такой прогноз сделал Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете.

В частности, только за первый месяц подорожание бензина на автозаправках Нацбанк оценил в 7%: бензин А-92 возрос в цене с 27,7 гривен до 29,64 гривен за литр, бензин А-95 — с 28,43 гривен до 30,39 гривен за литр. Однако больше всего в течение месяца подорожал «дизель» — с 26,21 гривен до 28,21 гривен за литр.

Соответственно, считают эксперты государственного регулятора, цены на другие потребительские товары также получат «бензиновую» наценку.

Напомним, ранее fakty.ua писали, каким должен быть курс гривни, чтобы вернулись прошлогодние цены на бензин.