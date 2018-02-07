"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на праздничные дни в марте

«Укрзалізниця» назначила 9 дополнительных поездов на праздничные дни в марте. Об этом в Twitter сообщил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

По его словам, дополнительные поезда выйдут на самые популярные маршруты — во Львов, Одессу, Днепр, Константиновку (Донецкая область) и на Западную Украину.

«На эти праздничные выходные (а их будет целых 4) уже назначены 9 дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда», — написал Кравцов.

Почали призначати додаткові поїзди на «8 Березня») На ці святкові вихідні (а їх буде аж 4) вже призначено 9 додаткових поїздів. Найближчими днями за найпопулярнішими напрямками ще призначимо додаткові поїзди. Пропонуємо пасажирам планувати подорожі до Міжнародного жіночого дня. pic.twitter.com/azetKvKMaH — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 7 февраля 2018 г.

Напомним, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 11 января 2018 года, первые весенние праздники ознаменуются четырьмя выходными днями подряд, которые затем нужно будет отработать по субботам.

