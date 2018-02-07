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Поезда на Львовском вокзале

"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на праздничные дни в марте

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 21:09 83

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«Укрзалізниця» назначила 9 дополнительных поездов на праздничные дни в марте. Об этом в Twitter сообщил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

По его словам, дополнительные поезда выйдут на самые популярные маршруты — во Львов, Одессу, Днепр, Константиновку (Донецкая область) и на Западную Украину.

«На эти праздничные выходные (а их будет целых 4) уже назначены 9 дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда», — написал Кравцов.

Напомним, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 11 января 2018 года, первые весенние праздники ознаменуются четырьмя выходными днями подряд, которые затем нужно будет отработать по субботам.

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