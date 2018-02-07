Киев и Будапешт договорились о снятии "языковых" разногласий, - МИД Украины

Украина согласовала с представителями пути урегулирования языкового вопроса. Об этом в Twitter сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область.

Вместе с тем, по его словам, о достижении компромисса можно говорить «с осторожным оптимизмом».

«Длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования „языкового вопроса“, начале совместного пограничного контроля, развития пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности», — написал дипломат.

З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання «мовного питання», започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури. Крок по кроку до нормальності pic.twitter.com/EZlNxbgFqi — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 7 февраля 2018 г.

Как сообщил Укринформ, в ходе украинско-венгерских консультаций была достигнута договоренность о проведении консультаций с представителями венгерской общины Закарпатья по реализации нового закона об образовании. Такие консультации состоятся 14 февраля 2018 года.

Напомним, в Ужгороде побывал Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

