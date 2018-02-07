Киев и Будапешт договорились о снятии "языковых" разногласий, - МИД Украины
Украина согласовала с представителями пути урегулирования языкового вопроса. Об этом в Twitter сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область.
Вместе с тем, по его словам, о достижении компромисса можно говорить «с осторожным оптимизмом».
«Длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования „языкового вопроса“, начале совместного пограничного контроля, развития пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности», — написал дипломат.
Как сообщил Укринформ, в ходе украинско-венгерских консультаций была достигнута договоренность о проведении консультаций с представителями венгерской общины Закарпатья по реализации нового закона об образовании. Такие консультации состоятся 14 февраля 2018 года.
Напомним, в Ужгороде побывал Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.
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