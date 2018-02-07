Меркель, Шульц и Зеехофер поделили портфели в будущем правительстве Германии

В среду, 7 февраля, в Германии завершились коалиционные переговоры, которые с 26 января вели делегации Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), выступающих блоком, а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

На совместной пресс-конференции председатель ХДС Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц сообщили о заключении масштабного коалиционного договора. Как подчеркнула Меркель, соглашение является хорошим фундаментом для формирования стабильного правительства. В свою очередь, Мартин Шульц отметил, что договор «в большой степени несет в себе социал-демократический почерк».

Переговорщики среди прочих вопросов распределили между партиями места в будущем федеральном правительстве. Меркель и Шульц на пресс-конференции не стали углубляться в эту тему. Однако, по данным немецких СМИ, представители социал-демократов возглавят министерства финансов, труда и иностранных дел. Кроме того, СДПГ назначит министров по делам семьи, юстиции и окружающей среды.

На пост министра иностранных дел может претендовать Мартин Шульц, однако официального подтверждения этому пока нет. В таком случае ему придется оставить пост председателя СДПГ. В преемники Шульцу прочат женщину — Андреа Налес.

Министром финансов должен стать бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Меркель сохранит за собой кресло канцлера. Представители ее партии возглавят министерства экономики, обороны, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Зеехофер получит пост министра внутренних дел. Его соратники по ХСС возглавят министерства транспорта и экономического развития.

Напомним, что Шульц обещал дать возможность каждому члену СДПГ ознакомиться с текстом коалиционного договора и выразить свое мнение. Только после этого он подпишет документ. Учитывая это, новое федеральное правительство в Германии появится не раньше Пасхи. Во всяком случае, так считают местные СМИ.