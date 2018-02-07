В Минске умер известный советский актер Геннадий Гарбук
В среду, 7 февраля, в Минске в возрасте 83 лет скончался народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук. Он снялся более чем в 70 кинолентах и сериалах. В 1984 году получил Государственную премию СССР за роль в фильме «Люди на болоте».
Геннадий Михайлович Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района Витебской области. После школы поступил в Белорусский театрально-художественный институт по специальности «Актер драматического театра». С 1958 года служил в театре имени Якуба Коласа в Витебске. С 1962 года — в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.
Наибольший успех ему принесла роль Петрока в фильме Михаила Пташука «Знак беды» по одноименному произведению Василя Быкова. За эту работу Гарбук получил приз за лучшую мужскую роль на международном фестивале в Загребе.
Актер снялся также в известных фильмах «Белые росы», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая», «Брестская крепость», сериалах «Государственная граница» и «На безымянной высоте».
О дате и месте похорон актера будет сообщено позднее.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”