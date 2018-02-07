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Геннадий Гарбук

В Минске умер известный советский актер Геннадий Гарбук

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

07.02.2018 22:19 1061

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В среду, 7 февраля, в Минске в возрасте 83 лет скончался народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук. Он снялся более чем в 70 кинолентах и сериалах. В 1984 году получил Государственную премию СССР за роль в фильме «Люди на болоте».

Геннадий Михайлович Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района Витебской области. После школы поступил в Белорусский театрально-художественный институт по специальности «Актер драматического театра». С 1958 года служил в театре имени Якуба Коласа в Витебске. С 1962 года — в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Наибольший успех ему принесла роль Петрока в фильме Михаила Пташука «Знак беды» по одноименному произведению Василя Быкова. За эту работу Гарбук получил приз за лучшую мужскую роль на международном фестивале в Загребе.

Актер снялся также в известных фильмах «Белые росы», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая», «Брестская крепость», сериалах «Государственная граница» и «На безымянной высоте».

О дате и месте похорон актера будет сообщено позднее.

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