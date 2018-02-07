Оппонент "Динамо" с Чигринским в составе пробился в полуфинал Кубка Греции (видео)

Оппонент киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы АЕК завоевал путевку в полуфинал Кубка Греции. Сыграв в гостевой встрече с «Олимпиакосом» вничью (0:0), команда Маноло Хименеса на своем поле одолела бессменного чемпиона страны семи последних сезонов — 2:1 (Христодулопулос, 57, Араухо, 73 — Тахцидис, 83). Украинский защитник Дмитрий Чигринский провел в составе АЕКа весь матч и заработал желтую карточку.

Отмечу, что беспроигрышная серия АЕКа во всех турнирах розросла до 21 (!) матча. Последний раз команда из Афин терпела фиаско еще 23 октября пришлого года, когда дома уступила в поединке чемпионата Греции «Атромитосу» (0:1).

Напомню, что «Динамо» и АЕК сыграют 15 февраля в Афинах, а 22-го — в Киеве.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» на испанском сборе обыграло китайский «Хэбей Чайна Форчун».