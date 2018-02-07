Житель Балаклеи отсудил у Минобороны компенсацию за взрывы на арсенале боеприпасов

Житель города Балаклея Харьковской области Андрей Усатенко частично выиграл иск к Министерству обороны Украины о взыскании ущерба от взрывов боеприпасов на территории военного арсенала. Соответствующий вердикт вынес Киевский районный суд Харькова, сообщает местный ресурс МедиаПорт.

В своем иске Усатенко указал, что во время взрывов у него сгорели автомобиль и гараж, а квартира получила повреждения. Материальный ущерб истец оценил в 318 тысяч гривен, моральный — в 300 тысяч гривен. Еще 100 тысяч гривен он хотел истребовать со Службы безопасности Украины.

Рассмотрев иск, суд постановил, что Минобороны должно выплатить Усатенко 242 тысяч гривен в качестве материального ущерба, а сумму компенсации морального ущерба снизил до 10 тысяч гривен.

По словам представителя Минобороны Николая Москова, ведомство будет подавать апелляционную жалобу, так как считает непосредственным виновником взрывов воинскую часть, которая осуществляла оперативное хранение боеприпасов.

Напомним, 23 марта 2017 года взорвался один из крупнейших в Украине складов с боеприпасами, расположенный в городе Балаклея Харьковской области. Из города и окрестных сел эвакуировали тысячи людей. Убытки из-за пожаров и взрывов составили 1 млрд долларов.

В качестве основной версии взрывов на складе боеприпасов в Балаклее СБУ назвала теракт

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