Назван новый рекордсмен по числу собранных "лайков" в Instagram (фото)

В среду, 7 февраля, американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер установила новый рекорд по числу собранных «лайков» в Instagram. Днем 6 февраля 20-летняя мисс Дженнер разместила в этой соцсети фотографию своей новорожденной дочери и сообщила, что назвала девочку Сторми.

Снимок, собравший за сутки более 13,6 миллиона «лайков»

Спустя ровно сутки этот пост собрал более 13,6 миллиона «лайков»!

Предыдущий рекорд был установлен певицей Бейонс в феврале 2017 года. Пост поп-звезды о том, что она беременна собрал тогда за сутки 11,2 миллиона «лайков».

Как уже сообщали fakty.ua, Кайли Дженнер, которая приходится младшей сестрой Ким Кардшьян и Кендалл Дженнер, родила своего первого ребенка 1 февраля. Отцом девочки является рэпер Тревис Скотт. Он и Кайли не женаты.