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Коллаж с хакером

Украинец создал преступную группу хакеров, которая украла более 530 млн. долларов

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

07.02.2018 23:44 174

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В среду, 7 февраля, Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибермошенничестве 36 лицам, входившим в международную преступную организацию Infraud Organization. Она была создана в 2010 году украинским хакером Святославом Бондаренко, известным как Obnon, Rector или Helkern. В настоящее время ему 34 года.

Созданная им группировка, по данным Минюста США, похитила более 530 миллионов долларов. Это фактически доказанная сумма. Предположительно, она гораздо больше — 2,2 миллиарда долларов. Жертвами хакеров стали как юридические, так и частные лица во многих странах мира.

Так или иначе связаны с Infraud Organization были 11 тысяч человек! Большинство из них никогда друг друга не видели и знакомы не были. В группировку входили граждане США, России, Молдавии, Египта, Сербии, Албании, Франции, Пакистана, Бангладеш, Италии, Австралии, Канады, Великобритании, Македонии, Косово.

Из украинцев кроме Бондаренко членом организации был также 34-летний Алексей Клименко, известный как Grandhost.

Из 36 обвиняемых арестованы 13 человек. Аресты были произведены в США, Австралии, Великобритании, Италии, Косово, Сербии и Франции.

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