Возгорание в ларьке шаурмы привело к масштабному пожару в Днепре

В городе Днепр во вторник произошел масштабный пожар на рынке по улице Пастера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Отмечается, что спасателям сообщили о пожаре в Центральном районе города в 11:33.

«Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в ларьке шаурмы. В результате пожара повреждено 2 киоска с детскими игрушками, а также киоски с молочными и кондитерскими изделиями», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате пожара были уничтожены 4 киоска (по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек) на общей площади 100 метров квадратных. По состоянию на 13:35 пожар был ликвидирован.

«Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на заводе химотходов в Италии: там ударная волна повредила несколько машин во дворе компании и окна в окружающих жилых домах. Дым от пожара был виден на расстоянии нескольких километров.