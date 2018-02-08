Повторное землетрясение на Тайване: погибли 7 человек

Во вторник на Тайване произошло повторное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает News Asia.

По состоянию на вечер 7 февраля количество погибших во время землетрясения составляло как минимум семь человек. Еще 67 человек считаются пропавшими без вести.

Издание напоминает, что за последние 24 часа на острове произошли пять толчков магнитудой 5 и выше.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, результатом которого стало частичное обрушение отеля и домов в городе Хуалянь. В результате разрушения от землетрясения погибли двое работников отеля и пострадали 114 постояльцев.