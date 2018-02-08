«Выпавшая» из окна небоскреба в Малайзии 18-летняя голландская модель была убита (фото)

Британский частный детектив Марк Уильямс-Томас пришел к выводу, что 18-летняя голландская модель Ивана Смит, обнаженное тело которой в декабре прошлого года было найдено на балконе шестого этажа одного из небоскребов в Куала-Лумпур, была убита. Как пишет английская газета The Daily Mail, судя по результатам повторного вскрытия, девушка скорее всего была мертва еще до того, как ее выбросили из окна. Именно поэтому на месте ее падения практически не было обнаружено крови. А на ее руках и шее были выявлены синяки, которые не были вызваны ударом о бетон при падении, а могли остаться в результате ее сопротивления убийце.

Местная полиция ранее назвала произошедшее несчастным случаем. Предполагалось, что Ивана случайно упала с с балкона на 20-м этаже здания, из квартиры некоего американского «торговца криптовалютой» — 45-летнего Александра Амадо Джонсона. Семья модели изначально была уверена, что она была убита.

Сообщалось, что Смит пришла в гости к американцу и его жене, индонезийской модели Луне. Вечером они все вместе вышли в расположенный неподалеку бар выпить, а рано утром вернулись в квартиру. За два часа до смерти Смит послала своему другу селфи, на котором она снялась вместе с Луной.

Сохранилась запись камеры наблюдения, на которой видно, как Джонсон несет Ивану на руках к лифту.

Супружеская пара отправилась в свою спальню спать. А Ивана осталась отдыхать в холле. В какой-то момент она якобы вышла на балкон и упала оттуда вниз. В крови всех троих обнаружили алкоголь и наркотики — по предварительным данным, экстази.

Супруги, принимавшие Ивану, были свингерами, часто устраивавшими секс-вечеринки и приглашавшие на них молодых моделей. В вечер гибели Смит соседи якобы слышали доносившиеся из квартиры крики, как будто там кто-то спорил и ссорился.

По словам Уильямса-Томаса, которого наняла семья Иваны и который имеет безупречную репутацию у себя на родине, у него нет никаких сомнений в том, что девушку убили и что у него есть «прямые доказательства того, что полиция покрывает преступный синдикат в отношении этого дела». Детектив обещает, что в ходе дальнейшего расследования вскроется еще немало шокирующих подробностей.

Имеющая двойное гражданство Бельгии и Нидерландов Ивана Смит с пятилетнего возраста проживала в Малайзии со своим дедушкой. Она была весьма известной в стране моделью. В 15 лет она стала финалисткой малайзийского телевизионного реалити-шоу «В поисках новой супермодели». Ивана сотрудничала с Chanel и другими известными брендами.

Ивана Смит была популярной моделью

Александр и Луна