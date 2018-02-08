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Брэд Питт

Брэд Питт попал в автомобильную аварию

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

08.02.2018 11:07 118

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В четверг, 8 февраля, американские СМИ сообщили о том, что известный актер Брэд Питт стал виновником автомобильной аварии в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел днем 5 февраля.

54-летний Питт находился за рулем своего электромобиля Tesla. Он врезался в Nissan, который от удара отскочил и, в свою очередь, врезался в припаркованный Kia.

К счастью никто не пострадал. Сработали подушки безопасности.

Как утверждают очевидцы, Питт спокойно вылез из машины и обменялся с владельцами двух других автомобилей номерами мобильных телефонов. Разговор длился около минуты. Брэд вежливо улыбался.

Попрощавшись, актер снова сел за руль и уехал. Сумма ущерба не указывается.

Издание Metro не исключает, что Питт ехал на встречу с адвокатом. Актер продолжает обсуждать условия развода с Анджелиной Джоли, который до сих пор еще не оформлен, хотя супруги расстались еще в 2016 году.

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