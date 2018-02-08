В Германии появится плановый и командный центр НАТО

Местом расположения новой штаб-квартиры НАТО, которая будет отвечать за военную логистику Альянса, должна стать Германия, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство dpa. Центр начнет работу в этом году. Еще одну новую штаб-квартиру должны создать в США.

Местом расположения нового центра в Германии может стать регион Кельна и Бонна на западе страны, где на данный момент размещаются командные органы немецкого Бундесвера.

Что же касается американской штаб-квартиры, то ее основными задачами станут контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.

Укрепление командной структуры сил НАТО в Европе связывают с политикой России от времени аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, которую в Альянсе считают агрессивной.

После завершения «холодной войны» количество штаб-квартир НАТО было сокращено с 33 до 7, а личный состав — с 22 тысяч до 6800 сотрудников. Решение о создании двух новых штаб-квартир было объявлено в ноябре 2017 года.

Как сообщали fakty.ua, Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.