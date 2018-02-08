Заключенные Житомирской колонии обворовывали торговцев компьютерной техникой, не выходя из камер

Двое заключенных, которые отбывают срок в Житомирской исправительной колонии, в течение месяца обманывали продавцов компьютерной техники, не выходя из камеры. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в управлении Нацполиции в Киевской области.

«Оба они ранее судимы за мошенничество, — сообщили в полиции. - Одному 43 года, другому — 28. Они регулярно в интернете просматривали сайты объявлений о продажах компьютеров, планшетов, принтеров. Находили жертву, созванивались с ней. Говорили, что лично за покупкой подъехать не могут, но деньги за товар перечислят на карточку.

После того как продавцу на мобильный телефон приходило сообщение о том, что определенная сумма зачислена, тот должен был передать товар в Киев с попутной маршруткой. Весь фокус был в том, что деньги на карточку никто перечислять не собирался. Мошенники сами писали sms-сообщение якобы от банка. Расчет был на то, что не в каждом поселке в Киевской области есть банкоматы, и люди, как правило, отправляли технику, не успев проверить, поступили ли деньги".

Как стало известно «ФАКТАМ», в Киеве маршрутку встречал сообщник тюремных мошенников, либо обычный киевлянин, которого попросили встретить передачу. Компьютеры тут же перепродавались. Сообщника ищут.

«Всего зафиксировано больше десятка эпизодов мошеннических действий, — говорят в полиции Киевской области. — Открыто уголовное производство. Злоумышленникам, если их вина будет доказана, могут добавить к сроку еще как минимум по три года».

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