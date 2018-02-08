В «высокодуховной» России подростки тушат сигареты о лики святых на иконах (фото, видео)

Полиция Краснодарского края Российской Федерации проводит расследование по факту осквернения иконы в храме святого архангела Михаила в станице Мартанской (часть города Горячий Ключ).

Дело открыто после появления на страничке в социальной сети Instagram 18-летнего гражданина «высокодуховного государства» Егора Гришина фото, на котором юноша тушит сигарету об икону архангела Михаила, установленную на ограде храма. Парню «за оскорбление чувств верующих на территории храма» грозит до трех лет лишения свободы.



Стоит отметить, что Гришин вскоре после публикации фото удалил свой аккаунт в соцсети, заявив, что картинка — фотомонтаж. Однако настоятель храма иерей Димитрий рассказал, что действительно заметил ожог на лике святого архангела Михаила.

Тем временем в Сети поднялась волна негодования после опубликования видео, на котором маленькая девочка плачет из-за того, что новым президентом РФ может стать не Владимир Путин.

«Я не хочу себе другого президента. Хочу Владимира Владимировича Путина. А если другой президент будет плохой и будет вызывать войну?» — говорит девочка, заливаясь слезами.

А ее мама, которая снимает этот «маразм», обещает что Путин обязательно останется.

«Иногда, когда такое видишь, хочется на радость ботам убиться об асфальт», — прокомментировал видео российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

Не сдерживали эмоций и другие пользователи Сети, называя маму девочки «не очень умной женщиной», которая, чтобы показать себя патриоткой, готова травмировать ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Интернете набирает обороты кампания за канонизацию бывшей крымской няши-«прокурорши», а ныне депутата Государственной думы России Натальи Поклонской за ее борьбу «с черными силами зла».