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закон

Закон о реинтеграции Донбасса направлен на подпись президенту

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 11:35 74

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Закон о реинтеграции Донбасса (закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях») подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту.

Напомним, 6 февраля народные депутаты отклонили постановление, которым группа парламентариев пыталась отменить результаты голосования за закон.

Данный закон определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными. Документ предоставляет соответствующие полномочия силовым ведомствам реализовывать все меры, необходимые для освобождения захваченных территорий, определяет параметры защиты гражданского населения, а также признает ничтожными документы (сделки), принятые в не контролируемых Киевом районах Донбасса и аннексированном Крыму. Кроме того, четко установлено, что вся ответственность за нанесение любых материальных или нематериальных убытков возлагается на страну-агрессора.

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