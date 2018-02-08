84-летний Куинси Джонс рассказал, что некогда встречался с «чертовски горячей» Иванкой Трамп (фото)

Знаменитый американский композитор, продюсер и трубач Куинси Джонс сделал целый ряд сенсационных заявлений в интервью изданию Vulture.

Так, среди прочего, он рассказал, что 12 лет назад он встречался с дочерью действующего президента США Иванкой Трамп. По его словам, их познакомил общий друг — дизайнер Томми Хилфигер. Он позвонил Джонсу, сообщив, что Иванка хочет с ним поужинать. «Я сказал: „Без проблем“. Она чертовски горяча! У нее самые красивые ноги, которые я только видел в своей жизни. Правда, отец у нее подкачал…», — заявил 84-летний музыкант. По его словам, в течение некоторого времени они встречались. Ему тогда было 72 года, Иванке — 24. При этом он не уточнил, насколько далеко зашли его отношения с мисс Трамп.

О Дональде Трамп Куинси невысокого мнения. «Он ограниченный человек. Страдает манией величия и нарциссизмом. Я его не выношу», — заявил лауреат 27 премий «Грэмми», который официально был женат трижды и имеет семеро детей от разных женщин, в том числе внебрачную дочь от немецкой актрисы Настасьи Кински.

В своем интервью Джонс также обвинил Майкла Джексона, с которм он сотрудничал в качестве продюсера, в том, что тот «воровал чужие песни» и был «очень жадным» человеком. Участников группы «Битлз» он назвал «худшими музыкантами в мире». А, говоря об актере Марлоне Брандо, сказал, что тот «трахал все подряд» и «трахнул бы даже почтовый ящик». Куинси также заявил, что точно знает, кто убил Джона Кеннеди. По его мнению это был чикагский гангстер Сэм Джанкана.