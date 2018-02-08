Адмиралы, предавшие Украину в 2014 году, сделали карьеру в России, - Гайдук

На заседании Оболонского районного суда суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший командующий Военно-морскими силами Сергей Гайдук, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что руководители Военно-морских сил Украины в Крыму, которые предали Родину, сделали карьеру в Балтийском и Каспийском флотах России.

Так, Сергей Елисеев, который исполнял обязанности командующего ВМС Украины в 2014 году, сейчас работает заместителем командующего Балтийского флота РФ.

«Были возбуждены уголовные дела, которые несколько раз переквалифицировались. Сейчас Елисеев служит заместителем командующего Балтийского флота РФ», — сообщил Гайдук.

А бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Дмитрий Шакуро, по приказу которого 24 февраля 2014 года была снята готовность номер один с корвета «Тернополь», проходил службу в Каспийской флотилии.

«Шакура после предательства проходил службу в Каспийской флотилии в качестве заместителя, потом был уволен, и по оперативным данным сейчас находится в Севастополе, работает на предприятии бывшего министра обороны Лебедева», — продолжает свидетель.

Ранее fakty.ua сообщали, что Игорь Тенюх, который возглавлял ВМС Украины в 2006—2010 годах, заявил, что его уволили со службы во времена Виктора Януковича по команде из Москвы.

Фото krymr.com