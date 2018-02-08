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Детям-сиротам и детям-переселенцам дали право становиться на квартучет и получать жилье вне очереди

Детям-сиротам и детям-переселенцам дали право становиться на квартучет и получать жилье вне очереди

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 11:52 101

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Парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа».

Законодательным актом установлено, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16 лет, а также лица из их числа, берутся соответствующими органами местного самоуправления на учет как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе по месту их учета как внутренне перемещенных лиц, а также обеспечиваются вне очереди жильем по месту их учета как внутренне перемещенных лиц.

Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс Украинской ССР, а также в законы «Об охране детства», «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», «О жилищном фонде социального назначения», «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Как сообщали fakty.ua, государство увеличило размер финансовой помощи переселенцам с Донбасса и Крыма для усиления их социальной защиты.

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