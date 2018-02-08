Сирийская оппозиция обвинила Россию и режим Асада в убийстве мирных жителей с использованием химоружия

В Москве и Дамаске утверждают, что это было возмездие за смерть российского летчика, сбитого боевиками

В четверг, 8 февраля, в Воронеже пройдут похороны российского летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии. Штурмовик Су-25, за штурвалом которого находился майор, был сбит боевиками в небе над Идлибом 3 февраля с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

Филипов успел катапультироваться. Он приземлился в районе населенного пункта Телль-Дебес, который контролируется боевиками. Когда его окружили, летчик дал бой. Он какое-то время отстреливался из пистолета, а потом, не желая попадать в плен, подорвал себя гранатой. Боевики снимали все на видео. На записи, появившейся в Интернете, слышны последние слова Филипова: «Это вам за пацанов!»

Тело летчика удалось вернуть на родину благодаря посредничеству Турции. Президентским указом Владимира Путина погибшему пилоту присвоили звание Героя России.

За четыре дня, минувших с момента гибели майора, российские военные при активном содействии сирийской армии нанесли серию массированных ударов по населенным пунктам, контролируемым боевиками. В Москве и Дамаске утверждают, что это были точечные удары, цель которых — исключительно террористы. При этом подчеркивается, что они являются операцией возмездия за майора Филипова.

Однако представители сирийской оппозиции обвиняют Россию и режим Асада в массовом убийстве мирных жителей с использованием запрещенного химического оружия. Предполагается, что правительственные войска использовали хлор.

США потребовали обсудить новые химические атаки в Сирии на заседании Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «данные о наличии десятков жертв среди мирного населения очевидны». Хейли предложила проект резолюции с жестким осуждением действий Асада. Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в развязывании «пропагандистской кампании» против президента Асада. Он заявил, что пока достоверно не установлены ни сами факты химических атак, ни те, кто может нести за них ответственность.

Небензя предложил внести в проект резолюции поправки, но их отвергла Хейли. В результате Совету Безопасности ООН не удалось принять документ.