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Мадонна

Своей моложавостью поп-звезда Мадонна обязана... вилкам (видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

08.02.2018 12:08 249

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59-летняя американская поп-звезда Мадонна поделилась в соцсети Instagram довольно странным видео. На нем ее личный косметолог Тэрин Скиллетс делает певице массаж лица, водя по ее коже двумя… вилками. Мадонна утверждает, что благодаря именно этой процедуре она выглядит столь моложаво. Певица намекнула, что использует вилки не только в качестве инструмента красоты, но еще и для самозащиты.

«Вилки действительно хороши, они делают кожу более упругой. Вы когда-нибудь укрепляли кожу с помощью вилок? Вы в кого-нибудь вонзали вилку? Я делала и то, и другое», — говорит Мадонна в видеоролике.

Ранее неожиданным секретом своей моложавости поделилась 50-летняя китаянка, которая выглядит на 25 лет моложе своего биологического возраста.

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