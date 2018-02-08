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майдан

Родственники погибших на Майдане получили право на досрочную пенсию

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 11:59 99

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Верховная Рада 248 голосами приняла закон, дающий право на досрочную пенсию по возрасту родственникам лиц, погибших во время участия в Революции достоинства.

Закон вносит поправки в базовый закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Право на назначение досрочной пенсии по возрасту предусмотрено для членов семей погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства.

Действие закона распространяется на супругов (если они не вступили в повторный брак), детей, ставших инвалидами до достижения совершеннолетия, и родителей. Выйти досрочно на пенсию мужчины смогут с 55 лет, женщины — с 50 лет при условии наличия страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Для родственников лиц, погибших на Майдане, принципы пенсионного обеспечения будут такими же, как и для близких родственников лиц, погибших в антитеррористической операции.

Напомним, ранее в Минсоцполитики назвали объем средств, необходимый для перерасчета пенсий военным.

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