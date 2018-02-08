Минфин предложил полностью монетизировать льготы и субсидии по оплате содержания домов и вывоза мусора

В Минфине предлагают полностью монетизировать льготы и субсидии по оплате содержания домов и вывоза мусора.

«Министерство финансов Украины завершило процесс подготовки системных изменений к правительственному постановлению от 4 марта 2002 года, которыми предлагается расчеты за квартирную плату (содержание домов и придомовых территорий), управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот осуществлять непосредственно на счета потребителей, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги», — сообщает пресс-служба ведомства и добавляет, что проект документа размещен на сайте Минфина для обсуждения.

Ранее эти средства перечислялись на счета организаций, которые предоставляют населению такие услуги, к примеру, ЖЭКи. Однако в начале года, в связи с изменением нормативной базы, в расчетах по такой схеме возникли существенные проблемы. Что же касается нынешней ситуации, то в Минфине заявили, что Казначейство перечислило субвенцию на погашение задолженности по состоянию на 1 января 2018 года.

Как сообщали fakty.ua, министр социальной политики Андрей Рева заявлял о необходимости начать монетизацию льгот в этом году.