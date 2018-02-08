Путин организовал оккупацию Крыма, прикрываясь Олимпиадой в Сочи, - Гайдук

Во время заседания Оболонского районного суда суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что зимние Олимпийские игры в Сочи помогли России оккупировать Крым.

«Под легендой обеспечения безопасности на сочинской Олимпиаде была создана (военная. — Авт.) группировка, транспортные самолеты перемещались в Анапу и Ростов», — сообщил он.

По словам Гайдука, 26 февраля 2014 года под руководством Владимира Путина и Сергея Шойгу (министр обороны России) прошла проверка боевой готовности Южного военного округа РФ, ВДВ, транспортной и дальней авиации.

Свидетель уверен, что Россия планировала широкомасштабную военную операцию в Крыму. Кроме транспортных самолетов и вертолетов, Россия использовала для переброски своих военнослужащих в Крым десантные корабли Черноморского, Балтийского и Северного флота РФ, а также паромную переправу.

Как сообщали fakty.ua, ранее Гайдук заявил, что адмиралы ВМС Украины, предавшие страну в 2014 году, заняли высокие посты в российской армии.

Фото krymr.com