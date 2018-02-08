В Украине появится закон о легализации криптовалют?

Несмотря на пессимистические прогнозы скептиков, после резкого падения курсы криптовалют вновь пошли вверх. В частности, биткойн за два дня прибавил в цене более 2 тыс. долларов и уже продается в среднем по 8300 долларов.

Как отмечают эксперты, позитивное влияние на рынок оказали слушания по поводу криптовалют и технологии блокчейн, которые прошли в США. Они проводились Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Председатель последней Дж. Кристофер Джанкарло выразил оптимизм относительно биткойна, а также технологии, лежавшей в его основе. Это технология распределенных реестров — блокчейн.

А по поводу недавнего обвала курсов криптовалют высказался создатель одной из них.

— Да, сейчас криптовалютный рынок имеет высокую волатильность. Но те, кто сможет выдержать такое падение, не поморщившись, в конечном счете покупают себе «ламборджини», а остальные же — именно те, кто заплатит за эти «ламборджини», — заявил основатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли.

Стоит отметить, что в Украине, как и во многих других странах, продолжается процесс интеграции криптовалют в правовую и экономическую систему государства.

— Наша рабочая группа, в которую входят также представители Европейского банка реконструкции и развития, уже подготовила законопроект об урегулировании вопроса криптовалют. В ближайшее время мы представим его в Верховной Раде. Ожидаем поддержки всех заинтересованных сторон, — заявил председатель Государственного агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко.

Кстати, в украинской киберполиции поддержали идею урегулирования правового статуса криптовалют в нашей стране. Ранее, как сообщали fakty.ua, руководитель департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк заявил, что возникла необходимость как можно скорее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрением налогообложения операций по покупке или продаже электронных денег.