Суд над сыном нардепа Попова, обвиняемым в разбое, пройдет в закрытом режиме

Несмотря на заявления нардепа Олега Ляшко, что сын его соратника Игоря Попова причастен к серии разбоев, следствие считает доказанным только один эпизод криминальной деятельности подростков. Материалы по нему переданы в суд. Слушания будут проходить в закрытом режиме, поскольку подсудимые — несовершеннолетние, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В то же время, по данным источника «ФАКТОВ», полиция в настоящее время расследует шесть нераскрытых разбоев в Оболонском районе столицы. Они аналогичны тому, при совершении которого были задержаны Попов-младший и его сообщник Владислав Ч. Одно из нападений оказалось неудачным — продавщица не испугалась направленного на нее пистолета и сказала, что уже нажала тревожную кнопку. Испугавшись, налетчики убежали.

Полученная в ходе расследования информация указывает на возможную связь как минимум двух из этих преступлений с тем, материалы по которому уже переданы в суд. Например, пущенная по следу собака привела к дому, в котором живет Попов. Его отпечатки были обнаружены в одном из пострадавших магазинов, а свитер его друга зафиксировала видеокамера в другом. Подробности этой истории читайте здесь.