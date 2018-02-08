ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию бывшему украинскому политзаключенному Афанасьеву

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев через Европейский суд по правам человека добился от России компенсации за бесчеловечные условия в местах заключения. В Евросуд были поданы две жалобы. Согласно обнародованному сегодня решению Европейского суда по правам человека, Афанасьеву должны быть выплачены 2000 евро компенсации.

Жалобы, поданные Афанасьевым, касались бесчеловечных условий перевозок в тюремных транспортных средствах ФСИН России. Юрист Эрнест Мезак из фонда «Открытый вердикт» прогнозировал, что решение суда скорее всего ограничится взысканием с России мизерной компенсации. «Ничего хорошего, если честно, от ЕСПЧ не жду. В том смысле, что прогнозирую взыскание с властей России в пользу Геннадия мизерных компенсаций», — отметил он.

Сам Афанасьев также называет «жалкой» сумму компенсации. «Присужденные жалкие 2000 евро за пережитые мной издевательства свидетельствуют лишь о том, что суд пошел на поводу у российского правительства. Отмечу, ЕСПЧ сам нарушил конвенцию. Он должен был предложить Украине высказаться по существу моих жалоб, поскольку я гражданин Украины. Этого не произошло … Компенсационные 2000 евро я хотел потратить на отдых на Мальдивах, но там началась революция, и поэтому я отправлю свою маму и бабушку на Шри-Ланку. Они заслужили», — пообещал бывший политзаключенный.

Тем не менее, решение Евросуда Афанасьев намерен использовать, когда оппоненты попытаются нивелировать преступления российской стороны. «ЕСПЧ полностью подтвердил правдивость моих слов и показаний по поводу моей судьбы и условий содержания в кремлевских застенках и в целом тех событий, которые происходили за 767 дней моего заключения. Такое решение — это крепкий козырь и аргумент в руках на будущее, который я буду использовать против всех тех, кто пытается оправдать российскую агрессию», — отметил Афанасьев после того, как судебное решение было обнародовано.

Напомним, против Афанасьева в России было сфабриковано дело, следствие обвинило украинца в подготовке ряда терактов в Крыму, а российский суд в 2014 году приговорил к семи годам заключения. В 2016 году Афанасьева вместе с еще одним украинским заложником Юрием Солошенко обменяли на двух одесских сепаратистов. После своего освобождения Афанасьев рассказал об ужасных пытках, перенесенных в застенках.

Фото Hennadii Afanasiev/Facebook