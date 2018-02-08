Полиция устанавливает местонахождение избитого вандала, уничтожившего мемориал Небесной сотни

Ответственность за самосуд взяли на себя «торнадовцы», которые осуждены и находятся в СИЗО

Пятого февраля в «Фейсбуке» на странице бывшего командира батальона «Торнадо» Руслана Онищенко (Абальмаза) были опубликованы фото окровавленного мужчины. Он лежал на асфальте, а сверху на него был положен плакат «Поднял руку на Украину, на святое — будем ломать». Фото сопровождал текст: «Где бы не было ТОРНАДО, мы продолжаем служить Справедливости и Народу Украины! Наши слова не расходятся с делами, ниже на фото вандал Юрий Чикалов (Юрий Чеканов. — Авт.), который разбил 5 октября 2017 года. Мемориал Небесной Сотни, и за это получил всего 4 месяца» (приводим цитату дословно. — Авт.). Кто совершил самосуд — Онищенко со своими бывшими подчиненными, которые сейчас осуждены по ряду обвинений и находятся в СИЗО, или же их боевые друзья, — в тексте не уточнялось. Но указывалось, что «акт возмездия» был совершен, в частности, из-за того, что Юрий Чеканов не раскаялся и собирался дальше разрушать украинские памятники. Через некоторое время администрация «Фейсбука» удалила эту публикацию как одобряющую преступления и содержащую сцены насилия.



*Мемориал Небесной сотни злоумышленник разбил 5 октября 2017 года

— В полицию заявлений об избиении не поступало ни от пострадавшего, ни от врачей больниц, в которые его могли госпитализировать, — рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации столичного главка полиции Оксана Блищик. — Правоохранители о произошедшем узнали так же, как и все, из Интернета. В настоящее время устанавливается местонахождение возможной жертвы, а также проверяется, не фейковой ли была публикация.

Как сообщил в социальных сетях пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак, «5 февраля Юрий Чеканов в 11.45 покинул расположение Киевского изолятора. Никаких увечий на его теле обнаружено не было, он расписался в журнале, никаких претензий к администрации учреждения не предъявлял. Дежурный, который выпускал Чеканова, заявил, что руки и лицо этого гражданина были без повреждений. Что происходит за пределами СИЗО — юрисдикция правоохранительных органов. На территории СИЗО никаких конфликтов не было между Чекановым и представителями батальона „Торнадо“. Фотографии были сделаны за пределами СИЗО. Камеры Чеканова и бойцов „Торнадо“ находились в разных местах, они никогда не пересекались! В СИЗО Чеканов пробыл ровно четыре месяца».

Как оказалось, этого сообщения Онищенко не публиковал. Сотрудник Лукьяновского СИЗО Евгения Козинец рассказала «Громадському радіо», что в его камере провели обыск: «Средств, с помощью которых могло бы быть обнародовано это сообщение, не выявлено. В беседе с Онищенко выяснилось, что он этого сообщения не публиковал, хотя с ним согласен». По словам бывшего комбата, у него есть несколько страниц в «Фейсбуке», которыми пользуются его побратимы.

Напомним, 43-летний Юрий Чеканов, зарегистрированный в Алчевске Луганской области, но проживающий в оккупированном Севастополе, в октябре прошлого года приехал в Киев к жене. Пятого октября он разрушил мемориал на аллее Героев Небесной Сотни, но был задержан патрульной полицией. На время следствия его поместили в СИЗО. Определенный судом залог в 320 тысяч гривен за подозреваемого никто не вносил.

В заседании по избрании меры пресечения подозреваемый пояснил, что при виде мемориала у него случился нервный срыв. Чеканов посчитал, что таким памятникам место на кладбище, а не в центре Киева. Поэтому он их свалил. В своих действиях не раскаялся. «Он заявил, что сделал это правильно и что в случае избрания иной меры пресечения он выйдет из суда и пойдет опять в то же место продолжать свои действия», — прокомментировал избрание судом ареста прокурор Сергей Сказко.



* Суд признал Юрия Чеканова виновным в злостном хулиганстве и определил ему четыре месяца ареста

23 ноября Печерский райсуд признал Чеканова виновным в злостном хулиганстве и наказанием определил ему четыре месяца ареста. Тот свою вину признал, и суд счел это раскаянием. О возмещении материального ущерба в приговоре не указано, поскольку с таким иском в рамках уголовного производства никто не обращался.

Между тем в соцсетях продолжают обсуждать резонансную публикацию.

Ирина Ромалийская: «Руслан Онищенко… создал банду, которая в страхе держала весь населенный пункт, где стояла рота «Торнадо»… Он с подельниками уже во время суда срывал заседания, обливал прокуроров и судей мочой и говном… Это его боец уже после приговора по «Торнадо» убил другого арестанта из СИЗО. И это он сегодня публикует фото избитого и в крови мужчины, который отсидел арест и должен выйти на свободу. Прикрывается патриотизмом (что не ново, у нас многие подонки так делают).

Потому что что? Потому что ему плевать на право в этой стране. Потому что власть позволяет ему так делать. Потому что, несмотря на судимости, ему государство дает оружие. Потом государство не может доказать, что труп — это его рук дело, хотя, казалось бы, все на виду. Потом он вольготно чувствует себя в СИЗО, не стесняясь ведет там активную фейсбучную жизнь.

Ну, а мне государство не может дать важное — чувство безопас­ности. И чувство верховенства права".

Андрей Петренко: «Чего так переживать за придурка? Получил в рыло. За дело. Если такой противник Майдана, Украины, чего из „южного округа РФ“, коим теперь Крым с точки зрения Рашки является, в Киев приперся? В Украину? Имущество городское портит…»

Денис Абубакиров: «Хто б не вчинив акт справедливої помсти — отримає велику подяку від тисяч справжніх українських патріотів! Ця дія відплати красномовніша за тисячі палких промов і гасел!»

Александр Швец: «Нельзя убивать без закона. И калечить нельзя. Потому что сегодня это совершается над очевидным для нас с вами негодяем, а завтра над неочевидным, а послезавтра — и вовсе над невиновным. Бороться нужно за внедрение легальной, законной и справедливой системы правосудия. Все остальное — путь к еще большей несправедливости».

Андрей Топчий: «Кто виноват, что в нынешнем государстве силовые органы или просто бездействуют, или прямо становятся на сторону оккупантов? Государство не работает, и происходит то, что 100 лет назад называлось Вильне козацтво, сегодня добровольческое движение и так далее. Народ берет на себя функции государства. Логично, что это не будет вечно и рано или поздно страна окрепнет. Но, пока страна слаба, кто-то должен ее заменить временно».