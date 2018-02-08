Определили лучшую фотографию года, сделанную с высоты птичьего полета (фото)

Подведены итоги конкурса на лучшую фотографию, сделанную «с высоты птичьего полета». На конкурс, который организовала интернет-платформа SkyPixel, с октября прошлого года были присланы более 44 тысяч снимков из 141 страны мира. Фото были сделаны с помощью дронов, квадракоптеров или другой техники.

Гран-при и звание «снимок года» завоевало изображение прыгающего со льдины на льдину белого медведя. Автор снимка — француз Флориан Леду. В качестве приза он получил новейшее фотооборудование (в том числе квадрокоптер DJI Inspire 2) общей стоимостью более 15 тысяч долларов.

«Я был свидетелем многих невероятных моментов и сцен из жизни дикой природы, но, гарантирую вам, это пока что самая прекрасная вещь, которую я видел», — так отозвался о своей работе французский фотограф.

Призами были отмечены также другие потрясающие снимки.

Ранее были названы победители конкурса на самые смешные фотографии дикой природы.