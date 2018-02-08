В НАБУ прокомментировали отдых Луценко на Сейшелах

В случае выявления фактов незаконного обогащения чиновников Национальное антикоррупционное бюро будет реагировать соответственно — независимо от занимаемых должностей. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, отчитываясь на брифинге о результатах работы своего ведомства.

«Что касается незаконного обогащения кого-либо, если будет достаточно оснований, чтобы регистрировать производство и объявлять подозрение, мы будем исследовать все. Независимо от того, кто какую должность занимает», — заявил Сытник, отвечая на вопрос по поводу возможного расследования дорогостоящего зимнего отдыха генпрокурора Юрия Луценко на Сейшельских островах.

Как ранее сообщали fakty.ua, Юрий Луценко рассказал, сколько его семье стоил отдых на Сейшелах, и выложил копию финансовых документов в соцсетях.

