У Януковича хотят допросить бывших глав МИД Германии, Польши и Франции

Адвокаты лишенного звания президента Украины Виктора Януковича хотят допросить в суде по делу о государственной измене бывших глав МИД Германии, Польши и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера, Радослава Сикорского и Лоран Фабиус, сообщает «Интерфакс-Украина». Также в список включили бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон.

Адвокаты указывают, что бывшие главы внешнеполитических ведомств трех стран могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, в котором они принимали участие. А допрос Кэтрин Эштон аргументируют тем, что она контактировала во время Евромайдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти.

Во второй части списка свидетелей, переданных защитниками в Оболонский райсуд Киева, сто три фамилии известных политиков и дипломатов, чье участие в допросе просят обеспечить адвокаты Януковича.

В него, в частности, попали глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, официальный представитель Еврокомиссии в феврале 2014 Оливье Байи, бывшие послы Латвии и Литвы в Украине Аргита Даудзе и Пятрас Вайтекунас, экс-верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, а также несколько десятков жителей Крыма.

В первой части списка, поданного адвокатами в середине января, значатся высшие государственные чиновники времен Виктора Януковича. В частности, экс-премьер Николай Азаров, экс-глава Администрации президента и экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Как сообщали fakty.ua, суд санкционировал заочное расследование преступлений Януковича против Евромайдана.