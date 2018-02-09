«Когда на свет появились тройняшки, оказалось, что у нас в семье теперь четыре мальчика и четыре девочки»

Дети родились у 41-летней Татьяны на 34-й неделе беременности. В столичном роддоме № 5 женщине сделали кесарево сечение и теперь выхаживают малышей

— Вы мечтали о многодетной семье? — спрашиваю Татьяну, которая еще не отошла от своего «беременного» состояния. Ей сделали кесарево сечение, и на свет появились две девочки (одна весом 2 килограмма 100 граммов, другая — 2 килограмма 230 граммов) и мальчик (1 килограмм 810 граммов).

— Мы с мужем считали, что у нас будет один, ну, возможно, два ребенка, а судьба распорядилась иначе, — говорит Татьяна. И трудно поверить, что эта худенькая хрупкая женщина — мать-героиня. — Нашему старшему сыну Жене 19 лет, он учится в вузе, хочет стать программистом. Второму сынишке Максиму 11 лет. Когда он родился, я стала мечтать о дочке. Но мечта сбылась не сразу. Третьим ребенком был Саша (ему девять лет), затем на свет появилась София (сейчас дочке семь лет). Машеньке четыре года. Думали, что она будет младшей. Тройню точно не планировали.

— А как узнали о ней?

— Когда я поняла, что беременна, и пошла на первое УЗИ, врач спросила: «Это у вас ЭКО?» — имея в виду искусственное оплодотворение. А я сначала даже не поняла вопрос. Меня удивило, что доктор слишком долго смотрит на экран, и я спросила: «У меня двойня?» Она же с улыбкой ответила: «Нет, тройня…» — и повернула ко мне монитор. А там ясно видны три плодика.

* «На новогоднем снимке поместилась не вся семья — два старших сына в кадр не попали, а трое младших были еще у меня в животе», — говорит Татьяна

— Мужа сразу обрадовали?

— Да. Но он решил, что это шутка. Поначалу не поверил, а затем сказал: «Это судьба. И большое наше счастье».

— А дети когда узнали о пополнении семьи?

— Старшему сыну я сказала сразу. А младшим — когда уже стал расти живот. У нас в семье дети умеют делать все, старшие помогают растить младших. Муж может выполнять любую работу. Надеюсь, все вместе справимся и сейчас.

В роддоме № 5 врачам не раз приходилось принимать и выхаживать тройняшек. Был случай, когда здесь одновременно лежали три (!) беременные с тройнями. Всех детей удалось выходить. А ведь тройняшки обычно рождаются раньше срока.

— Татьяна и Сергей дали своим малышам победные имена — Виктор, Виктория и Ника, — говорит главный врач столичного роддома № 5 профессор Михаил Макаренко. — Тройняшки появились на свет на 34-й неделе беременности. Так как для мамы это были шестые роды, мы побоялись, что они могут стать стремительными, и решили в стационаре дорастить детишек, находящихся в утробе, до максимально возможного срока, а затем сделать кесарево сечение. Детки здоровы, хотя и требуют пока пристального внимания неонатологов. Удивительно, что тройня эта «естественная», а это в последнее время редкость, и в семье теперь восемь (!) детей. Кстати, шесть из них родились в нашем роддоме. Здесь же появились на свет сама мама тройняшек Татьяна и ее родная сестра.





* «Мы дали детям победные имена — Виктор, Виктория и Ника», — говорит Татьяна. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Мамой тройняшек Татьяна Медун решила стать в Татьянин день. И врачи пошли женщине навстречу, назначив кесарево сечение на 25 января.

— Причиной того, что мне нельзя было рожать самостоятельно, оказалось еще и неправильное положение одной из малышек — она лежала поперек живота, — рассказывает Татьяна. — Операция проходила под наркозом, так что я не слышала, закричали ли детки, какие у них были голосочки. Но врачи говорят, что каждый довольно громко сообщил о своем появлении на свет, о своей победе над обстоятельствами.

— Имена всех троих означают «победитель» или «победительница»…

— Да, мы с мужем решили назвать их именно так. Дались нам детки нелегко. Наблюдавшие меня по месту жительства врачи не верили, что я доношу беременность, и не раз говорили мне об этом, что, конечно, хорошего настроения не прибавляло. Но ведь в конце концов детки вышли из ситуации победителями и поэтому получили такие имена — Виктория, Ника и Виктор.

Сейчас тройняшкам почти две недели, и нам с фотокорреспондентом разрешили их навестить.

— Дети замечательные, сегодня каждому мы можем поставить уже десять баллов по школьной шкале оценок, — говорит заведующая отделением реанимации новорожденных роддома № 5 Татьяна Рыловникова. — Пока мы положили малышей в один кувез, рассчитанный на двойняшек. Это аппаратура очень высокого класса, имитирующая внутриутробные условия — многофункциональная реанимационная система. Она четко отслеживает состояние каждого крохи. Если что-то не так — получаем звуковой сигнал, и медсестра тут же приходит на помощь.



* Михаил Макаренко и Татьяна Рыловникова с радостью сфотографировались с очередными тройняшками и их мамой. «Есть дети, за которых приходится бороться всему коллективу нашего роддома, — говорит Михаил Васильевич. — Рождение тройни обычно считаем экзаменом на профессионализм. И мы его сдали на отлично». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Деткам не тесно?

— Пока нет. Опыт показывает, что и двойняшек, и тройняшек поначалу лучше не разделять. Они ведь были неразлучны в мамином животе… Например, эти девочки — Вика и Ника — появились на свет… держась за ручки. Нередко делают это и сейчас. Мальчик, хоть и самый маленький в тройне, но более самостоятельный. Ему и лечение не понадобилось — сразу стал дышать без аппарата. А девочек в первые сутки мы подключали к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких. Но сейчас все хорошо: малыши дышат нормально, сосут пустышки, пьют молоко из бутылочек. Они сами выработали четкий график — просят есть каждые три часа. Пока дети находятся в кувезе, у них период «дозревания». На следующем этапе будем приучать их к обычным «кроваточным» условиям — переведем в палату к Татьяне. Ей, кстати, тоже нужно время, чтобы адаптироваться к роли мамы восьмерых (!) детей. А трое младших пока самые беспокойные. Но, судя по тому, как серьезно женщина относилась к рекомендациям наших врачей, с малышами она справится.

— Сколько дети пробудут в роддоме?

— Еще недели две-три. Спросим у них: все новорожденные рассказывают нам, чего они хотят. Надо просто знать и понимать их язык. Мы этому постоянно учимся.

Врачам приходится учиться постоянно, так как экстремальные ситуации, связанные с беременностью, родами, рождением глубоко недоношенных детей возникают все чаще.

Год назад здесь же, в столичном роддоме № 5, появились на свет тройняшки, о которых «ФАКТЫ» писали еще и потому, что врачам удалось выходить этих глубоко недоношенных малышек, каждая из которых весила около одного килограмма. Помню, тогда мы сделали фото, положив рядом с самой маленькой девочкой Ульяной… шариковую ручку, которая оказалась чуть меньше самой малышки. Сейчас, когда Ульяне, Богдане и Доминике исполнился год, мы встретились с ними и их мамой Анной. Детки выросли, пытаются ходить, но пока в ходунках. Это семейство часто бывает в гостях у врачей роддома.

— А куда же нам еще идти за советом? — говорит Анна. — Здесь нас спасали, здесь нас знают, любят и во всем помогают. Еще бы немного понимания от государства… Честно говоря, нам просто негде жить, скитаемся, что называется, по углам. Помогают друзья, но поселить у себя меня и тройняшек навсегда никто не сможет. А квартирный вопрос не решается уже год. Хотя, еще находясь в роддоме, я подала все необходимые документы, позволяющие на законных основаниях претендовать на получение жилья. Я ведь, как и Татьяна (мама новорожденной тройни), многодетная мать: у меня есть старшие дочь и сын — 15-летняя Катя и четырехлетний Никита. Все мы прописаны в Киеве, в двухкомнатной хрущевке, вместе с моими родителями, братьями, сестрами и их детьми. В общей сложности 18 человек. Так получилось, что сейчас фактически я мать-одиночка. Теперь вся нагрузка на мне и моих родителях, которые пока полностью взяли на себя заботу о старших детях.



* «Дети растут, и у них все еще есть проблемы со здоровьем, — говорит Анна, чьи малыши год назад появились на свет в роддоме № 5. — Ведь Богдана, Доминика и Ульяна родились весом около одного килограмма каждая»

Анна, заботливая и самоотверженная мама, близка к отчаянию и задается вопросом: если врачи и государство приложили огромные усилия и вложили немалые средства, чтобы спасти ее маленьких девочек, то почему сейчас ее семья сталкивается с таким равнодушием со стороны чиновников?

Ни Анна Олейник, ни Татьяна Медун не планировали становиться мамами тройняшек, но так случилось, и обе женщины этому рады. Правда, в семье Татьяны теперь восемь детей, а жить им в двухкомнатной хрущевке будет непросто.

— Когда нас выпишут из роддома домой, тройняшки будут спать в одной кроватке, но они ведь подрастут, и как всех разместить, пока не знаем, — говорит Татьяна. — Для старших детей муж купил вторую двухъярусную кровать, есть еще диван. Конечно, мы тоже соберем и подадим документы на получение квартиры. Но зная историю с Аней (мы с ней познакомились, когда я лежала на сохранении), ни на что особо не надеюсь. Сейчас главное, чтобы дети были здоровы — и самые маленькие, и те, кто старше. Ведь каждый ребенок для меня — частичка счастья.

Один из телевизионных каналов сделал сюжет о Таниной тройне.

— Я верю, что многие люди смотрели его с добрыми чувствами, — говорит женщина. — Но неожиданно для себя на «Фейсбуке» увидела призыв «Поможем Танечке!» Речь шла обо мне и моих детках. Был дан номер чужой карточки, на которую предлагалось перечислять деньги. Автор призыва обещал, что передаст их мне. Это настоящее мошенничество! Просто прошу: не рискуйте так своими деньгами. Хотите помочь — сделайте это напрямую.

Когда в одном из городов Украины на свет появляется тройня, об этом узнает вся страна: телевизионные сюжеты, статьи в печатных и интернет-СМИ. Приятно бывает писать и о подарках от местных властей, о предоставлении квартир многодетным семьям, которые обзавелись сразу тремя детьми. Но так бывает не всегда. К сожалению, об этом пишут редко.

Врачам, которые боролись за спасение жизни новорожденных, тоже небезразлично, как складывается жизнь семьи. Конечно, у них свои профессиональные победы и радости, удачи и неудачи. И все же с каждым ребенком, которого принимал и спасал, связывают невидимые нити памяти.

— Есть дети, которые просто рождаются, как предусмотрено природой, а есть такие, за которых приходится бороться изо всех сил, и чувствуешь себя победителем, когда отвоевал у смерти и маму, и ребенка, а то и сразу троих малышей, — говорит профессор Михаил Макаренко. — Появляются новая аппаратура, эффективные лекарства, на новый уровень вышла диагностика, растет профессионализм врачей. Недавно исполнилось 20 лет, как я возглавляю столичный роддом № 5. За это время мы приняли почти 80 тысяч родов. Из них более 1300 двоен и 33 тройни. Представляете, сколько семей стали счастливыми!