Сосудистый хирург Александр Боркивец: «Человеку, у которого на ногах видны расширенные вены, делать массаж нельзя»

При варикозной болезни сосуды часто запаивают лазером, и в тот же день пациент уходит домой

Плохо, когда на ногах видны извитые узловатые вены. Но что делать, если ноги болят так, что нельзя выйти из дому, или на голени образуются язвы, которые трудно поддаются лечению? Почему возникает варикозная болезнь? Как ее лечить? Можно ли предупредить расширение вен? На эти и другие вопросы наших читателей ответил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец.

«Если ссадину на голени лечить неправильно, может возникнуть трофическая язва»

*— Здравствуйте, Александр Николаевич! Звонит Екатерина Ивановна, киевлянка. У мужа (ему 78 лет) сердечная недостаточность, большой вес, а еще сильно выступают вены — ноги просто синего цвета. Мази и таблетки не помогают. Что посоветуете?

— Если сердце работает плохо, то ухудшается кровообращение в ногах. Они отекают, кровь в венах застаивается — и сосуды расширяются, кожа голени темнеет. Поэтому варикозная болезнь будет усиливаться, повышается риск образования тромбов. Лишние килограммы тоже губительно действуют на сосуды. Вашему мужу нужно постараться похудеть. А пока, чтобы уменьшить отечность, советую носить эластичный трикотаж — компрессионные гольфы или чулки. Чтобы его грамотно подобрать, необходимо сделать УЗИ вен — дуплексное сканирование.

*— «ФАКТЫ»? Звонит Нина из Киева. Я регулярно проверяю вены на УЗИ. Но месяца два назад появилось болезненное уплотнение на щиколотке. По совету врача пила венотоник, однако уплотнение увеличивается, а когда надавливаю — болит. Может, это тромб?

— Тромб — это защитная реакция крови на травму стенки сосуда. Кровяной сгусток образуется, когда сосуд поврежден, например, при ударе или из-за высокого давления в вене при варикозной болезни. Возникает спазм, и активируются вещества, которые сгущают кровь. Но тромб редко образуется возле щиколотки. Возможно, причина уплотнения — воспаление сустава (артрит) или связок — тендинит. Также можно заподозрить лимфагоит, если через ссадину или царапину на коже инфекция проникла в лимфатические сосуды.

Надо снова сделать УЗИ сосудов, сдать общий анализ крови, проверить сахар (диабет подкрадывается незаметно). Пока на уплотнение можно два раза в сутки в течение недели накладывать влажную повязку с антисептическим раствором. Но на улицу с повязкой лучше не выходить.

*— Это Владимир из Овруча Житомирской области, 80 лет. Мерцательная аритмия и сердечная недостаточность у меня давно, а два месяца назад появились трофические язвы на голени. Что ни делаю — не помогает. Как быть?

— У вас есть сердечные заболевания, а они приводят к отекам. Поэтому любая ранка, если ее неправильно лечить, может обернуться появлением трофической язвы. Многие люди лечат вроде бы безобидные ссадины или кожные заболевания на свое усмотрение. Что только не используют: примочки со спиртовыми настойками, отварами трав, перекисью водорода, различные лекарственные растворы, уменьшающие воспаление и боль. Бессистемное хаотичное самолечение приводит к плачевным результатам: химическим ожогам, инфекционным осложнениям, появлению некрозов.

Если язва не поддается лечению, нужно проконсультироваться у сосудистого хирурга. Важно помнить, что трофические язвы нередко возникают у больных, страдающих сахарным диабетом.

*— Меня зовут Юрий Митрофанович, 75 лет, живу в Ривненской области. Уже семь лет правая нога (она толще левой) зимой болит и мерзнет. Обследование ничего серьезного не обнаружило, только повышенный сахар. Это может быть причиной?

— Сахар нужно нормализовать. Также стоит проверить уровень холестерина, работу сердца. Скорее всего, у вас нарушен приток крови, ведь артериям вредит «высокий» сахар, ускоряя появление атеросклеротических бляшек. На фоне сахарного диабета атеросклероз стремительно прогрессирует. А то, что нога отекает, связано с плохим оттоком крови, который вызван неполадками в лимфатической или венозной системе. Возможно, вы перенесли тромбоз глубоких вен, а отеки стали его последствиями.

Чтобы отеки не нарастали, желательно бинтовать ногу специальным бинтом или носить эластичный чулок. Вам подойдет первого класса компрессии. Также нужно сделать дуплексное сканирование сосудов и принимать венотоники, улучшающие тонус вен. А вот мази нужно использовать с осторожностью. Желательно применять их не больше пяти — семи, максимум — десяти дней, иначе может возникнуть аллергия.

СИМПТОМЫ ВАРИКОЗА боль и жжение в ногах;

расширенные вены;

чувство тяжести;

отеки;

кожа голеней темного цвета;

могут возникать ночные судороги



«Оторвавшийся тромб грозит привести к остановке сердца или закупорке легочной артерии»

*— Татьяна из Чернигова. На одной ноге сильно вздулась вена. Хочу убрать ее с помощью лазера. Что скажете?

— Чтобы ответить, нужно вас осмотреть, обследовать. Можете приехать к нам на консультацию в госпиталь (он находится в Киеве на улице Госпитальной, 18). Предварительно перезвоните по телефону (044) 521−84−13. Лазером запаиваются только поверхностные — большая и малая — подкожные вены, диаметр которых не превышает двух сантиметров, причем лишь измененная часть сосуда. Здоровый участок вены, даже если он находится в рискованной зоне на голени, не трогаем. Он может пригодиться, когда понадобится шунтирование — замена участка пораженной артерии веной. После вмешательства два-три дня нельзя пить спиртное, принимать горячую ванну. Нежелательно садиться за руль.

*— Прямая линия? Звонит Сергей из Никополя, 70 лет. Год назад мне на левой ноге удалили вену от паха до стопы. Ношу компрессионные чулки, принимаю венотоники. Как долго их можно пить?

— Чтобы не навредить слизистой желудка, стандартный курс лечения — не больше полутора-двух месяцев. Хотя исследования доказывают, что в некоторых случаях можно принимать до шести месяцев.

— Заметил, что в последнее время стали болеть колени, мне трудно ходить, вставать. Это связано с операцией?

— Вряд ли. Думаю, ушла проблема с венами, поэтому ярче проявилась боль в суставах. Вам нужно проконсультироваться у ортопеда-травматолога, сделать рентген коленных суставов.

— Мне можно поехать в санаторий?

— Специального курса реабилитации после операции нет. Вам нужно поменьше бывать на солнце летом. Полезно много плавать, гулять. Тепловые процедуры (например, грязелечение) и массаж лучше исключить. Если делать массаж вен, то улучшится местное кровообращение, но при этом искусственно возникнет воспалительная реакция. Когда к застоявшейся в вене крови подключится воспаление, может возникнуть тромбофлебит — появление тромба в вене с воспаленными стенками.

*— Мария из Полтавы. После лечения флеботромбоза принимаю сильный препарат, разжижающий кровь, ношу компрессионные чулки. Интересует, как долго нужно пить лекарство?

— Лучше — до конца жизни. Современные антикоагулянты не требуют подбора дозы, еженедельного контроля свертываемости крови. За рубежом пациенты даже носят специальные браслеты, где указано, что они принимают определенный препарат. Это подсказка врачам на случай, если больной потерял сознание.

— Можно летом не носить компрессионные чулки?

— Понимаю, что в жару ходить в них сложно. Но если вы находитесь в помещении с кондиционером, где температура воздуха около 20 градусов, то чулки лучше не снимать хотя бы в первой половине дня.

*— Беспокоит Оксана из Миргорода. У мужа обнаружили тромб в глубокой вене под коленом. Операция нужна?

— Только в крайнем случае, когда длина нефиксированной части тромба более трех сантиметров и у него тонкая ножка. Если такой тромб оторвется, то может попасть в сердце или легкие. Это чревато остановкой сердца или инфарктом легких (тромбоэмболией легочной артерии). У многих пациентов тромб, как мы говорим, «играет». Мы назначаем антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, запрещаем нагрузки и рекомендуем каждые два-три дня проверяться. Если часть тромба, которая болтается в вене (она называется флотирующая), уменьшается, то с операцией не спешим. Ведь и сама операция — это тоже травма, которая провоцирует образование тромбов.

Некоторым больным назначаем препараты, растворяющие тромб. Их обычно дают тем, у кого случился инфаркт или инсульт. «Золотое время», когда помощь эффективна, при инсульте составляет три часа, инфаркте — шесть. Если успеть растворить тромбы, то пациент из больницы уйдет здоровым.

— Мужу сказали, что тромб спокойный…

— Тогда нужно принимать препараты, разжижающие кровь, чтобы предупредить образование новых тромбов. А сам организм потихоньку будет растворять те, что есть. На это обычно уходит до трех месяцев, и у 70 процентов больных тромб полностью исчезает.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ употреблять спиртное;

поднимать тяжести;

принимать горячую ванну;

водить автомобиль

«Склонность к варикозу дети наследуют от родителей»

*— Вас беспокоит Вера из Луцка. Мои бабушка и мама страдали варикозом. Мне 31 год, и на ногах стала видна синяя сеточка. Это начало варикозной болезни?

— Да. Особенности строения соединительной ткани часто передаются по наследству. А если человек по работе еще вынужден длительно стоять или сидеть, то нехорошие изменения в венах и клапанах начнутся раньше.

Сначала появляются сосудистая сеточка и кратковременные отеки. Затем болезнь развивается, причем обычно плавно, но бывает, что и скачками. Они происходят из-за беременности и родов у женщин, приема некоторых гормональных лекарств, резкого набора веса или травмы ноги.

*— Звонит Елена из Мукачево. Пока на лодыжках видны только синие «паучки». Как предупредить развитие вари­коза?

— Нет продуктов, лекарств, растений, уберегающих вены от расширения. Но важно есть больше растительной пищи (до 70 процентов дневного рациона). Ее полезные компоненты укрепляют сосудистую стенку. Красное мясо и молоко следует ограничивать, а птицу, кролика, кисломолочные продукты есть чаще. Избегайте сладостей — они вызывают зависимость. Не злоупотребляйте кофе. Его желательно пить в первой половине дня.

Обращайте внимание на состав и качество продуктов. Для сосудов вредно пальмовое масло, а оно используется во многих сладостях и десертах — выпечке, мороженом. Такие жиры организм не расщепляет, откладывая в подкожной жировой клетчатке, печени и на стенках сосудов. Из-за этого пища хуже усваивается, плохо работает кишечник.

Еду лучше готовить простую. Картофель «в мундире» полезнее жаренного во фритюре. Вместо котлеты лучше запечь кусочек мяса со специями.

— А какие продукты пре­пятствуют образованию тромбов?

— Пищи, так сказать, прямого действия, нет. Важно есть поменьше вредной еды, от которой кровь сгущается. Например, излишек добавок — красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса — токсично действует на печень, а значит, и на сосуды. Пагубны для организма никотин, алкоголь, особенно если человек не знает меры. Бывает, пациент рассказывает, что пьет лечебный бальзам, но не по столовой ложке, а по полстакана. А где слабо — там и рвется: обостряются хронические недуги.

*— Это Артем из Сум. Целый день сижу за компьютером, и к вечеру чувствую, что ноги отекли, гудят. Немного легче, если дома ложусь и приподнимаю их, подложив подушку. Чем еще помочь?

— Советую каждый час вставать из-за стола, чтобы пройтись. Икроножная мышца — это своеобразная помпа, которая, сокращаясь, помогает сердцу работать. Очень полезна дыхательная гимнастика. Желательно избегать подъема тяжестей, требующих натуживания, и «взрывных» нагрузок. Тяжелая атлетика, как и другие атлетичные виды спорта, убийственна для венозной системы, а также провоцирует геморрой, грыжу, усиливает плоскостопие.

Полезно ходить каждый день три, а то и пять километров. Или бегать, но в подходящей обуви — беговых кроссовках. Эти нагрузки полезны для сердца и сосудов: при беге задействованы все мышцы, усиливается кровоток.

ПРИЧИНЫ РАСШИРЕНИЯ ВЕН наследственная предрасположенность;

гормональные изменения, например, при беременности и родах;

избыточный вес и ожирение;

травмы;

образ жизни, связанный с тяжелыми физическими нагрузками или длительной статичной позой — стоя или сидя