«Я дралась с девочкой, у которой 80 медалей и 30 кубков. Но таки победила»

На проходившем в городе Южный Одесской области чемпионате мира по каратэ 11-летняя спортсменка из Запорожья Даша Стоянова завоевала золотую и серебряную медали

В конце января в городе Южный (Одесская область) проходил чемпионат мира по каратэ. Украина принимала состязания по этому виду спорта впервые. В турнире соревновались более 200 сильнейших спортсменов из 12-ти стран. Представительница Запорожской области 11-летняя Даша Стоянова на этом чемпионате завоевала золотую и серебряную медали. В категории 30—35 килограммов юная спортсменка заняла первое место, а в категории 35—40 — стала второй. «ФАКТЫ» поинтересовались, как становятся чемпионками и чем симпатичную хрупкую девчонку привлек такой динамичный вид спорта схожий с боевыми искусствами.

Родители Даши к спорту не имеют никакого отношения. О каратэ девочка узнала, можно сказать, случайно.

— Дочка в школе с первого класса оставалась на продленку, а там были разные кружки, — рассказывает папа чемпионки Сергей Стоянов. — Даша выбрала танцы и каратэ. Больше понравилось каратэ. Три года назад она начала выступать на соревнованиях. Сначала на местных турнирах по Украине, а осенью прошлого года выступила на чемпионате Европы в Венгрии. За три года завоевала 30 медалей.

— Даша, почему ты выбрала именно каратэ?

— Сначала было весело: мы кувыркались, бегали, учили разные приемы, — рассказывает девочка. — А через несколько месяцев поехали на соревнования, где я заняла первое место. Мне понравилось.



* На первом месте в жизни Даши сейчас каратэ. «Планов много — весной два чемпионата: в Армении и Польше», — говорит папа девочки

— С чемпионата мира в Южном Даша привезла две медали.

— Особенностью было то, что в этом чемпионате участвовали спортсмены, которые занимаются разными видами каратэ, — объясняет Сергей. — Даша боксировала с девочкой, которая занимается муай-тай (тайский бокс). Трудно было перестраиваться, потому что дочь били в шею. Остались красные пятна, на руках до сих пор синяки… По нашим правилам это запрещено. А дети по привычке бьют, как их учили.

— Больно было? — интересуюсь у Даши.

— Да. Я дралась с сильной девочкой — у нее 80 медалей и 30 кубков. Она шесть лет занимается каратэ. Но я победила.

— Успех Даши — это, наверное, изнурительные тренировки, особое питание?

— Тренируется дочь сейчас только по выходным, — раскрывает секреты папа победительницы. — У дочери новый тренер, многократная чемпионка мира по муай-тай Виктория Евтушенко. Специального меню нет. Дочка любит сладкое и ест, что хочет. За время новогодних праздников набрала почти два килограмма. Сейчас начала худеть, взвешивается три раза в день.



* На чемпионате мира по каратэ Даша стала первой в весовой категории 30—35 килограммов

Юная чемпионка, несмотря на частые поездки, учится в лицее хорошо. Четвертый класс закончила на отлично, в первом семестре пятого класса всего две девятки. Усиленно занимается английским. Кем будет в будущем, Даша еще не решила, пока на первом месте для нее каратэ. Мечтает в этом году попасть на чемпионаты Европы и мира.

— Планов много — весной два чемпионата: в Армении и Польше, — говорит Сергей Стоянов. — Еще будут соревнования в Японии, но мы их не потянем финансово. Спонсоров у нас нет, все поездки оплачиваем сами.