В Украине новый случай смерти от кори

В Украине новая смерть от кори — в Мукачевской областной детской больнице умерла четырехлетняя девочка.

«У девочки были осложнения кори — тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Без наркозно-дыхательного аппарата девочка не могла обходиться», — цитирует uzhgorod.net.ua главрача Тячевской районной больницы Федора Яринича.

Девочка две недели назад в тяжелом состоянии поступила в Тячевскую районную больницу. Спустя сутки ребенка на спецавтомобиле в сопровождении детских реаниматологов транспортировали в больницу Мукачево. В реаниматологическом отделении пациентка пробыла 12 дней.

По словам Яринича, динамика заболевания корью в районе еще не пошла на спад. Причиной массовой вспышки медики считают отказ родителей вакцинировать детей.

Напомним, это уже пятая смерть от кори с начала года. Ранее сообщалось, что от осложнений заболевания умерли двое взрослых и двое детей. Всего с начала года корь диагностировали более чем у 3,5 тыс. человек,