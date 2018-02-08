Суд снял с нардепа Полякова электронный браслет

Фигурант «янтарного дела» народный депутат Максим Поляков (фракция «Народного фронта») избавился от электронного браслета контроля. Соответствующее решение вынес Соломенский районный суд Киева на заседании 8 февраля. Об этом «Українським новинам» сообщил представитель суда.

При этом суд продлил на два месяца другие обязательства депутата, включая запрет на выезд за пределы Украины.

В декабре 2017 года этот же суд отменил обязательство депутата не выезжать из Киева и Черкасс без разрешения прокуратуры.

Напомним, что в июле парламент, рассмотрев соответствующие представления, разрешил Генпрокуратуре привлечь Борислава Розенблата и Максима Полякова к уголовной ответственности, но без задержания и ареста. Перед этим Розенблата исключили из фракции «Блок Петра Порошенко». Народного депутата подозревают во взяточничестве на общую сумму 285 тысяч долларов, а его коллегу по парламенту Максима Полякова в получении неправомерной выгоды в размере 7500 долларов.

Около года назад в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на парламентариев вышла агент НАБУ «Екатерина». Она назвалась представителем компании «Фуджейра» из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Переданные через помощников и охранников Розенблата и Полякова деньги предназначались для внесения изменений в законодательство, подкупа местных депутатов, судей и чиновников с целью беспрепятственного принятия решений в пользу иностранной компании.

Также по версии следствия, часть денег от продажи янтаря участники схемы должны были выводить на счета компании, зарегистрированной в США. По настоянию Розенблата совладельцем этой компании стала его родная сестра.

В декабре 2017 года глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник поставил перед подчиненными задачу завершить расследование по «янтарному делу» до конца 2017 года.