В Украине ввели уголовную ответственность за доведение до суицида

Верховная Рада Украины приняла в окончательной редакции закон о криминализации ответственности за склонение к совершению самоубийства. В числе его авторов значатся в т.ч. лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат Владимир Литвин.

В Уголовный кодекс внесли изменения, согласно которым доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, противоречащим его воле, склонение к самоубийству, а также иные действия, способствующие совершению самоубийства, наказываются ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Документ, который поддержали 229 народных депутатов, вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту, Украина входит в десятку стран мира с самым высоким уровнем самоубийств. Средний показатель для нашей страны — 22 суицида на 100 тысяч человек. При этом количество самоубийств и доведения до самоубийства соотносится как 1:20.

Напомним, «ФАКТЫ» выяснили, насколько опасна суицидальная интернет-игра «Красная сова», которая пришла на смену печально известному «Синему киту».