﻿

USD 27.12
RSS
Брокколи

Ученые объяснили, как с максимальной пользой готовить брокколи (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

08.02.2018 18:05 600

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Всем давно известно о пользе брокколи. Теперь же китайские ученые объяснили, как надо правильно готовить это овощное растение семейства капустных, чтобы принести организму максимальную пользу.

Специалисты из Чжэцзянского Университета рекомендуют сначала мелко порезать брокколи — на кусочки примерно в два миллиметра. Затем дать им постоять от 30 до 90 минут и лишь потом слегка обжарить, постоянно помешивая.

В брокколи содержится вещество сульфорафан — соединение, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами. Оно также регулирует уровень сахара в крови. При описанном выше способе обработке уровень сульфорафана, как показали результаты исследования, повышается в 2,8 раз.

Как пишет The Daily Mail, по мнению ученых, перерыв между нарезкой и приготовлением брокколи позволяет полезному веществу «дозреть». А сама нарезка активирует в поврежденном растении фермент мирозиназа, который делает сульфорафан пригодным для усваивания.

Хотя такой способ может показаться слишком хлопотным и длительным, ученые говорят, что он того стоит, поскольку сульфорафан в таблетках намного хуже усваивается организмом.

Выводы китайских биохимиков были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии