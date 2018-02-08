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«реабилитационный центр» для нарокозависимых

В Одессе освободили 80 мужчин, которых насильно удерживали в «реабилитационном центре» (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

08.02.2018 18:22 525

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В ходе совместной спецоперации сотрудники прокуратуры Одесской области с коллегами из главка Нацполиции разоблачили и задержали граждан, причастных к незаконному лишению свободы людей.

— Эти фигуранты с другими пока еще не установленными лицами специализировались на лишении свободы и насильственном удержании граждан, за что получали материальное вознаграждение, — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области. - Преступная схема действовала под видом реабилитации в специализированном центре для нарко- и алкозависимых людей.

центр для наркоманов

Официальных документов о деятельности «спецучреждения» правоохранители не обнаружили, а иждивенцы фактически находились в заранее арендованных помещениях на территории Одессы. Там людей периодически избивали, плохо кормили и не лечили.

— Действительно, пострадавших удерживали насильно в частных строениях, с грубейшими нарушениями конституционных прав человека, — констатировали в региональном главке Нацполиции. Там «ФАКТАМ» уточнили, что в ходе оперативного сопровождения уголовного производства, начатого по статье «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса, работники отдела противодействия наркопреступности приехали с обыском в один из жилых домов. Там, по имевшимся сведениям, функционировал так называемый реабилитационный центр для наркозависимых. К полицейским обратился мужчина, который находился «на лечении», и рассказал, что его и других пациентов удерживают незаконно и «лечат» от наркомании в принудительном порядке.

центр для наркоманов

Полиция немедленно начала проверять данную информацию. Установлено, что, кроме заявителя, в реабилитационном центре проживали еще 13 мужчин.

«Согласно законодательству Украины лечение наркозависимых людей возможно только с согласия пациентов либо по решению суда. Однако ни один из „жильцов“ дома не имел желания лечиться, не было и соответствующих судебных решений. К тому же и лечением это назвать нельзя», — сказали в полиции.

В ходе дальнейшей проверки выявили еще три аналогичных дома, в которых проживали 66 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Все они (как одесситы, так и жители других регионов Украины) — с наркотической или алкогольной зависимостью или ранее судимы.

«Выйти за территорию домовладения не могли. В доме функционировала система охраны, а на всех окнах были установлены решетки. Гуляли люди только внутри помещения и только колонной, под наблюдением „администратора“. При этом иждивенцев заставляли много работать, а за малейшее неповиновение жестоко избивали и лишали пищи», — добавили участники спецоперации.

Установлено, что организаторами «реабилитационного центра» являются представителями одного из религиозных направлений. Всем пациентам они навязывали свою веру и заставляли молиться по их правилам.

Задержаны организатор незаконной деятельности — 31-летний житель Харькова, а также его подельник — 34-летний киевлянин, выполнявший роль администратора.

— Прокуратура Одесской области уже сообщила двум фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы группы лиц из корыстных побуждений, — дополнили в пресс-службе надзорного ведомства. - В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


Ранее fakty.ua писали о подобной «наркоклинике», которая была обнаружена в Харькове.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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