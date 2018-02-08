Грипп в Украине: на карантин закрылись школы Тернополя

Городской совет Тернополя принял решение закрыть школы на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Обучение будет приостановлено во всех общеобразовательных школах, спортивных, художественных школах и других учреждениях внешкольного образования с 10 по 17 февраля 2018 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Работа дошкольных учебных заведений будет продолжаться.

Одновременно комиссия горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций обязала ввести масочный режим в местах массового скопления людей, в частности, в медицинских учреждениях, а также усилить дезинфекцию транспортных средств и помещений.

Напомним, в Киеве обучение приостановлено в 57 школах, однако решение об общегородском карантине не принято.

