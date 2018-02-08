В Киеве ждут мощный циклон, который принесет усиление ветра и мокрый снег

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА предупредил жителей столицы об осложнении погодных условий с 19.00 8 февраля — мокром снеге, налипании мокрого снега и сильном ветре. Соответствующее сообщение департамент распространил в Facebook.

«В результате влияния активного циклона сегодня с 19.00 ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Столичных водителей просят заранее планировать маршрут во избежание пробок на дорогах, а также не парковать автомобили на обочинах и в запрещенных для этого местах, поскольку авто, мешающие расчистке автодорог от снега, будут эвакуированы.

Ранее в администрации заявляли, что из-за сложных погодных условий въезд в город для грузового транспорта могут ограничить.