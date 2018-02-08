В Киеве ждут мощный циклон, который принесет усиление ветра и мокрый снег
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА предупредил жителей столицы об осложнении погодных условий с 19.00 8 февраля — мокром снеге, налипании мокрого снега и сильном ветре. Соответствующее сообщение департамент распространил в Facebook.
«В результате влияния активного циклона сегодня с 19.00 ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Столичных водителей просят заранее планировать маршрут во избежание пробок на дорогах, а также не парковать автомобили на обочинах и в запрещенных для этого местах, поскольку авто, мешающие расчистке автодорог от снега, будут эвакуированы.
Ранее в администрации заявляли, что из-за сложных погодных условий въезд в город для грузового транспорта могут ограничить.
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