На Виннитчине из-за сильного снега введены ограничения для грузовиков

В Винницкой области в связи с ухудшением погодных условий и состояния проезда на автодорогах принято решение ограничить движение грузового транспорта. Об этом в соцсети сообщил пресс-центр Службы автомобильных дорог области.

Водителей просят перенести поездки на светлое время суток, а также предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике.

«В связи с ухудшением погодных условий с 18:00 на автодороге М-21 „Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский“ введено ограничение движения для грузовых транспортных средств от г. Жмеринка до г. Могилев-Подольский (км 346 — 419)», — говорится в сообщении.

Ранее в Киевской городской администрации заявили о возможном введении ограничений въезда в столицу грузового и крупногабаритного транспорта вечером 8 февраля.