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Заснеженная дорога

На Виннитчине из-за сильного снега введены ограничения для грузовиков

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 19:12 156

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В Винницкой области в связи с ухудшением погодных условий и состояния проезда на автодорогах принято решение ограничить движение грузового транспорта. Об этом в соцсети сообщил пресс-центр Службы автомобильных дорог области.

Водителей просят перенести поездки на светлое время суток, а также предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике.

«В связи с ухудшением погодных условий с 18:00 на автодороге М-21 „Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский“ введено ограничение движения для грузовых транспортных средств от г. Жмеринка до г. Могилев-Подольский (км 346 — 419)», — говорится в сообщении.

Ранее в Киевской городской администрации заявили о возможном введении ограничений въезда в столицу грузового и крупногабаритного транспорта вечером 8 февраля.

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