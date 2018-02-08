Эвакуация из бизнес-центра "Гулливер" в Киеве: возгорание не подтверждается (видео)

В центре Киева эвакуировали людей из 31−33 этажей бизнес-центра «Гулливер» после сообщения о пожаре в здании. Как сообщил корреспондент телеканала 112 Украина, лифты в здании отключили и сотрудникам офисов пришлось спускаться вниз по лестнице.

Очевидцы заявили, что пожарные прибыли после того, как на 32-м этаже, где расположен офис медиахолдинга «Вести», было замечено сильное задымление. Они связали это с обысками, которые с утра проводили обыски.

Впоследствии стало известно, что дым пускают неизвестные, которые заблокировались в помещениях бизнес-центра после ухода оттуда силовиков.

Как сообщалось, представители Нацагентства по возврату украденных активов прибыли в бизнес-центр, чтобы взять под управление помещения. Среди них оказалось и помещение редакции «Вестей».