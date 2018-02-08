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БЦ «Гулливер»

Эвакуация из бизнес-центра "Гулливер" в Киеве: возгорание не подтверждается (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 19:44 245

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В центре Киева эвакуировали людей из 31−33 этажей бизнес-центра «Гулливер» после сообщения о пожаре в здании. Как сообщил корреспондент телеканала 112 Украина, лифты в здании отключили и сотрудникам офисов пришлось спускаться вниз по лестнице.

Очевидцы заявили, что пожарные прибыли после того, как на 32-м этаже, где расположен офис медиахолдинга «Вести», было замечено сильное задымление. Они связали это с обысками, которые с утра проводили обыски.

Впоследствии стало известно, что дым пускают неизвестные, которые заблокировались в помещениях бизнес-центра после ухода оттуда силовиков.

Как сообщалось, представители Нацагентства по возврату украденных активов прибыли в бизнес-центр, чтобы взять под управление помещения. Среди них оказалось и помещение редакции «Вестей».

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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