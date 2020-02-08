В Киеве с 9 по 13 февраля временно изменят маршруты ночные троллейбусы 92Н и 93Н

В ночное время (с 01.00 до 04.00) с 9 по 13 февраля в движении троллейбусов №№ 92Н и 93Н произойдут изменения, которые связаны с работами на Воздухофлотском путепроводе .

Поэтому «Киевпасстранс» организовал движение ночных троллейбусов по маршрутам:

№ 92Н будет курсировать от ж/д вокзала «Южный» по улицам Черновола, Сечевых Стрельцов, Мельникова, Академика Щусева, Стеценко, через Интернациональную площадь, улицы Гречко и Порика до проспекта Свободы; в обратном направлении троллейбус проследует от проспекта Свободы по улицам Порика, Гречко, Интернациональной площади, улицам Стеценко, Академика Щусева, Мельникова, Черновола, Воздухофлотскому проспекту до ж/д вокзала «Южный»;

маршрут № 93Н — от улицы Чернобыльской, через проспект Победы до станции метро «Шулявская».

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