В Киеве с 9 по 13 февраля временно изменят маршруты ночные троллейбусы 92Н и 93Н
В ночное время (с 01.00 до 04.00) с 9 по 13 февраля в движении троллейбусов №№ 92Н и 93Н произойдут изменения, которые связаны с работами на Воздухофлотском путепроводе .
Поэтому «Киевпасстранс» организовал движение ночных троллейбусов по маршрутам:
- № 92Н будет курсировать от ж/д вокзала «Южный» по улицам Черновола, Сечевых Стрельцов, Мельникова, Академика Щусева, Стеценко, через Интернациональную площадь, улицы Гречко и Порика до проспекта Свободы; в обратном направлении троллейбус проследует от проспекта Свободы по улицам Порика, Гречко, Интернациональной площади, улицам Стеценко, Академика Щусева, Мельникова, Черновола, Воздухофлотскому проспекту до ж/д вокзала «Южный»;
- маршрут № 93Н — от улицы Чернобыльской, через проспект Победы до станции метро «Шулявская».
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