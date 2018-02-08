Украина требует допустить независимых медиков к похищенному ФСБ Павлу Грибу

МИД Украины выразило протест в связи с очередным отказом РФ допустить украинских врачей к незаконно удерживаемому в СИЗО Краснодара гражданину Украины Павлу Грибу. Комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломаты требуют допустить к парню медиков из Украины, либо даже из других стран мира, чтобы те провели независимую оценку состояния его здоровья и дали необходимые медицинские рекомендации.

«Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в учреждении содержания и непредоставление медицинской помощи расцениваем как форму давления на него ради получения необходимых следствию свидетельств. Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR — LE2.3r от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека», — говорится в комментарии МИД.

Напомним, в августе 2017 года Павел Гриб был задержан российской ФСБ в Беларуси, оттуда вывезен в Краснодарский край России и помещен в СИЗО. 19-летнего Гриба российские следователи обвиняют в террористической деятельности.

В начале февраля 2018 года отец Гриба — отставной пограничник Игорь Гриб — заявил, что жизнь его сына — в опасности. По его словам, в СИЗО нет ни лекарств, ни минимального диетического питания. Также в Краснодаре нет профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла.

Тем временем дело Павла Гриба принял к рассмотрению Евросуд по правам человека.