Мандат мониторинговой миссии на Донбассе хотят продлить еще на год

Украинское правительство направило в ОБСЕ запрос о продлении на следующий год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук. Его заявление цитирует Twitter Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене.

«Признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год», — говорится сообщении.

#Прокопчук: визнаючи роль СММ ОБСЄ @OSCE_SMM у сприянні миру і безпеці, Міністр закорд справ України @PavloKlimkin направив Діючому голові #ОБСЄ Міністру закорд справ Італії А. Альфано @angealfa запит Уряду України щодо продовження мандату СММ на наступний рік — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 8 февраля 2018 г.

Отметим, что мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине истекает 31 марта 2018 года.

В конце января 2018 года Организация продлила мандат наблюдательной миссии на российских контрольно-пропускных пунктах «Донецк» и «Гуково». При этом Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса.