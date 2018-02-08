Мандат мониторинговой миссии на Донбассе хотят продлить еще на год
Украинское правительство направило в ОБСЕ запрос о продлении на следующий год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук. Его заявление цитирует Twitter Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене.
«Признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год», — говорится сообщении.
Отметим, что мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине истекает 31 марта 2018 года.
В конце января 2018 года Организация продлила мандат наблюдательной миссии на российских контрольно-пропускных пунктах «Донецк» и «Гуково». При этом Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса.
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