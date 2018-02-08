"Дело Веджие Кашка": правозащитники требуют освободить больного заключенного

В Крыму стало известно о резком ухудшении состояния здоровья одного из фигурантов т.н. «дела Веджие Кашка» Кязима Аметова. По словам адвоката Эмиля Курбединова, мужчина жалуется на резкое состояние здоровье и условия содержания в изоляторе. В частности, узники говорят об антисанитарии и отсутствии нормального питания.

«Зрение сильно ухудшилось, появились боли в сердце и гипертония. Он говорит, что на свободе никогда такого не было. Я спросил, в чем причина. Это ужасные условия содержания: антисанитария — крысы, клопы, вот эта вся живность; очень тусклый свет; нехватка кислорода; пища, которую вообще невозможно есть», — рассказал адвокат ресурсу Левый берег.

23 ноября 2017 года в аннексированном Крыму была задержана группа крымских татар, которых оккупанты назвали членами Меджлиса. Всех их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. Среди задержанных оказалась на 83-летний ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которая скончалась во время спецоперации. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка как умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК Украины).

12 января 2018 года подконтрольный РФ Киевский районный «суд» Крыма продлил на два месяца срок содержания в СИЗО четырем фигурантам «дела Веджие Кашка» — Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову и Руслану Трубачу. При этом в постановлении суда имя Аметова было указано как Эрнест — а это фигурант «дела Хизб ут-Тахрир». После того, как это стало известно, Аметов написал обращения и жалобы на имя начальника СИЗО Симферополя о немедленном освобождении, об обследовании и оказании квалифицированной медпомощи.