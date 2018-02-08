Нацбанк согласовал назначение гражданина Чехии председателем правления ПриватБанка

Национальный банк согласовал назначение главой правления Приватбанка гражданина Чехии Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl). Решение принято на заседании правления государственного регулятора 8 февраля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Сегодня правление НБУ согласовало господина Крумханзла на должность председателя правления Приватбанка», — говорится в сообщении.

Крумханзл уже работал в Украине — в 2008—2011 годах являлся операционным директором в «Райффайзен Банке Аваль». Последнее место работы банкира — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (с мая 2016 года по настоящее время).

Предыдущий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак уволился 20 июля 2017 года. С тех пор его обязанности исполняет заместитель главы правления Галина Пахачук. Подбор управленческого персонала для банка был поручен компании Amrop Executive Search Ukraine, которая должна была найти кандидатов на должность главы правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя главы (финансовый директор).

