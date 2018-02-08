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Футзал

Португальцы не пустили сборную России в финал чемпионата Европы по футзалу

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

08.02.2018 21:58 189

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В четверг, 8 февраля, на «Арене Стожице» в столице Словении Любляне определился первый финалист чемпионата Европы. Самая результативная команда турнира Португалия (20 мячей в четырех встречах) в матче ½ финала сломила сопротивление сборной России — 3:2 (Андре Коэльо, 31, 36, Бруно Коэльо, 40 — Лима, 4, 40), тем самым не позволив ей четвертый раз подряд сыграть в решающем поединке футзального Евро.

«Золото» европейского первенства вице-чемпионы Старого Света 2010 года португальцы оспорят 10 февраля в дуэли с победителем пары Казахстан — Испания (прямая телетрансляция этого полуфинала — сегодня в 22.00 на канале «Футбол 2»).

Ранее fakty.ua сообщали, что сборная Украины прекратила борьбу на Евро-2018 на стадии четвертьфинала.

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